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Земельные участки в Manavgat, Турция

1 объект найдено
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом в Tasagil, Турция
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Tasagil, Турция
Площадь 10 816 м²
Инвестиционный земельный участок, подходящий для туристического зонирования в Манавгате Расп…
€1,34 млн
Realting.com
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