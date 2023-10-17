Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Mamak
  5. Дуплексы

Дуплексы в Mamak, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Mamak, Турция
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 25
Новые Просторные Квартиры в Роскошном Комплексе в Анкаре, Мамак Стильные квартиры находятся …
€304,000
Realting.com
Перейти