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Дома у моря в Коньяалты, Турция

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Комплекс был построен одной из ведущих строительных компаний Анталии и региона в 2022 году в…
$363,349
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Вилла 7 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 7 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Уникальное сочетание престижа, элегантности и комфорта, эта великолепная вилла готова предло…
$2,26 млн
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