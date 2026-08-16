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Дома с видом на горы в Коньяалты, Турция

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6 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Вилла 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Дом на продажу с просторным садом в Чагларджа, Коньяалты, Анталия Район Чагларджа, часть окр…
$314,633
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Дуплекс 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$286,170
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Дом 6 комнат в Коньяалты, Турция
Дом 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 2
Виллы в комплексе с крытой парковкой и видом на лес в Коньяалты Этот эксклюзивный комплекс в…
$1,13 млн
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Дом 7 комнат в Коньяалты, Турция
Дом 7 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
3-этажная вилла с 6 спальнями, 6 ванными комнатами и частным бассейном в Коньяалты, Анталия …
$1,09 млн
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Дом 7 комнат в Коньяалты, Турция
Дом 7 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Виллы с системами «умный дом» и частной парковкой в Анталии, Коньяалты Микрорайон Молла Юсуф…
$1,12 млн
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Вилла 6 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в Cosy Life Villas! В наши уютные виллы для жизни, где вы сможете приветст…
$2,15 млн
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