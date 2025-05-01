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Купить жилую недвижимость в Коджаалях, Турция

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Коджаали, Турция
Вилла 4 комнаты
Коджаали, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
$143,666
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