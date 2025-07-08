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Купить жилую недвижимость в Kizilcahamam, Турция

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Bayir Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Bayir Mahallesi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Ялову. Это изысканное свойство охватывает 14…
$308,960
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Квартира 2 спальни в Bayir Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Bayir Mahallesi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Откройте для себя очарование Ялова с этими стильными пляжными апартаментами, расположенными …
$279,601
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