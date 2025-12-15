Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кепез
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на долгий срок в Кепезе, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Новая квартира с 2 спальнями в аренду в Анталии, Кепез Сдается в аренду новая квартира с 2 с…
$540
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти