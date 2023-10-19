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Продажа офисных помещений в Kepez, Турция

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1 объект найдено
Офис 1 комната с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Kepez, Турция
Офис 1 комната с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Kepez, Турция
Комнаты 1
Площадь 61 м²
€34,680
Realting.com
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