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Дома с видом на горы в Кемере, Турция

виллы
11
дуплексы
6
5 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Кемер, Турция
Дом 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная вилла в комплексе с бассейном в Бейджике, Кемер, на лоне природы Трехэтажная вил…
$158,670
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Дуплекс 4 комнаты в Кемер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Рассрочку в Кемере, Анталия. Проект расположен в Кемере, Анталия. Он состоит из к…
$289,587
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Роскошные отдельные виллы в Кемере с видом на горы Вилла находится в одном из самых популярн…
$711,279
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Дуплекс 4 комнаты в Кемер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Сдвоенная вилла в пешей доступности от моря в Кемере, Анталия Кемер – курортный пригород Ант…
$601,851
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Дуплекс 4 комнаты в Кемер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Стильная отдельная вилла с видом на горы в Кемере, Анталия Кемер – популярное место как для …
$525,125
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