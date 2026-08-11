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Пентхаусы с видом на море в Каш, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Каш, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Двухуровневая квартира с 2 спальнями и видом на море в центре Каша, Анталия Каш, расположенн…
$292,206
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