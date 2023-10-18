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Земельные участки в Kas, Турция

1 объект найдено
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в Incebel, Турция
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Incebel, Турция
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Земельный Участок под Застройку с Открытым Видом на Море и Бухту в Каше, Калкан Земля, входя…
€973,000
Realting.com
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