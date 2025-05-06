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Пентхаусы в Картале, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Картал, Турция
Пентхаус 5 комнат
Картал, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 37
Квартиры с видом на море и балконом в Картале, Стамбул Квартиры на продажу расположены в рай…
$608,081
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