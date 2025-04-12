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Виллы в Карамюрсель, Турция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Camdibi Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Camdibi Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с садом, бассейном и мебелью в Чамдиби. Меблированная вилла с 5 спальнями на…
$1,08 млн
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