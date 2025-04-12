Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Карамюрсель
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Карамюрсель, Турция

2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Camdibi Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Camdibi Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с садом, бассейном и мебелью в Чамдиби. Меблированная вилла с 5 спальнями на…
$1,08 млн
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Camdibi Mahallesi, Турция
Дом 8 комнат
Camdibi Mahallesi, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 356 м²
Количество этажей 3
Фермерский дом на участке 4022 м² в Коджаэли с бассейном и турецкой баней Коджаэли – востреб…
$1,02 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов