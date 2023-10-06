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Особняки в Стамбул, Турция

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3 объекта найдено
Особняк 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бешикташ, Турция
Особняк 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бешикташ, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Количество этажей 5
Исторический Особняк в Стамбуле Недалеко от Босфора. Особняк в Бешикташе, Арнавуткёй имеет с…
€2,24 млн
Особняк 2 спальни с центральным отоплением, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Особняк 2 спальни с центральным отоплением, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
2-Этажный Исторический Особняк в Стамбуле, Эюпсултан. Отремонтированный исторический особняк…
€536,000
Особняк 12 спален с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Фатих, Турция
Особняк 12 спален с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Особняк с Уникальными Видами в Стамбуле, Фатих. Особняк в Стамбуле расположен в районе Фатих…
€2,17 млн

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

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с видом на горы
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