Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ыспарта
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Ыспарта, Турция

Студия Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Ыспарта, Турция
Студия 2 комнаты
Ыспарта, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
$2,03 млн
Оставить заявку
Студия 2 комнаты в Ыспарта, Турция
Студия 2 комнаты
Ыспарта, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
$2,84 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ыспарта, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти