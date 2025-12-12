Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. İpekyolu
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Ipekyolu, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ipekyolu, Турция
Квартира 4 комнаты
Ipekyolu, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/8
$6,44 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти