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Квартиры с видом на горы в Ыгдыр, Турция

однокомнатные
8
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с видом на горы в Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с видом на горы
Obakoey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Представляем Вашему вниманию новую резиденция со собственной множественной инфраструктурой. …
€169,000

Параметры недвижимости в Ыгдыр, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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