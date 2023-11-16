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Жильё в Huzur Mahallesi, Турция

4 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковка, с c ремонтом в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 20
Квартиры в Удачном Месте Стамбула в Комплексе с Охраной. Квартиры расположены в Стамбуле в ж…
€193,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Huzur Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Huzur Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/9
In the Narlıdere location you will leon on the forests of Balçova and turn on your face to t…
€322,003
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Huzur Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Huzur Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3/9
In the Narlıdere location you will leon on the forests of Balçova and turn on your face to t…
€565,945
Вилла 4 спальни в Narlidere, Турция
Вилла 4 спальни
Narlidere, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Большая трёхэтажная вилла прямо у моря с шикарным песчаным пляжем! Вилла включает 4 спальни,…
€310,000

Параметры недвижимости в Huzur Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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