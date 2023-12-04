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Жильё в Hastane Mahallesi, Турция

3 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Арнавуткёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Просторные Квартиры в ЖК с Бассейном в Стамбуле, Арнавуткёй. Квартиры в Стамбуле, Арнавуткёй…
€237,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Арнавуткёй, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Просторные Квартиры в ЖК с Бассейном в Стамбуле, Арнавуткёй. Квартиры в Стамбуле, Арнавуткёй…
€174,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Арнавуткёй, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Просторные Квартиры в ЖК с Бассейном в Стамбуле, Арнавуткёй. Квартиры в Стамбуле, Арнавуткёй…
€106,000
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Параметры недвижимости в Hastane Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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