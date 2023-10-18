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Квартиры в Guemuessuyu Mahallesi, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/7
Проект состоит из резиденций, резиденций и офисов. Площадь застройки проекта, реализованного…
€375,000
Квартира 2 спальни с террасой, с бытовой техникой, с тренажерным залом в Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с бытовой техникой, с тренажерным залом
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 6
Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция Предлагаются кра…
€572,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом в Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Taksim, one of the most popular districts of Istanbul, is hosting a new housing project. The…
Цена по запросу
Квартира в Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Квартира
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Почему это свойство؟ Проект расположен в знаменитом районе Сисли, в центре европейского Ста…
€188,483
Квартира в Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Квартира
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Почему это свойство؟ Смесь современной архитектуры и присущего ей чувства истории, недалеко…
€383,206
Квартира в Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Квартира
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Почему это свойство؟ Жилой проект, характеризующийся уникальными археологическими архитекту…
€624,672

Параметры недвижимости в Guemuessuyu Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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