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Квартиры в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

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16 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Элегантная недвижимость у леса в Стамбуле, Эйюпсултан. Эта недвижимость находится в самом це…
€586,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Элегантная недвижимость у леса в Стамбуле, Эйюпсултан. Эта недвижимость находится в самом це…
€712,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предлагаются апарта…
€213,071
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 444 м²
Этаж 5/6
Квартира-Дуплекс в Смешанном Проекте в Стамбуле, Эюпсултан. Двухуровневая квартира расположе…
€2,79 млн
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 492 м²
Количество этажей 6
Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле. Проект в Эюпсултане предлагает проживаю…
€2,87 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Количество этажей 6
Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле. Проект в Эюпсултане предлагает проживаю…
€1,81 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Количество этажей 6
Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле. Проект в Эюпсултане предлагает проживаю…
€1,40 млн
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные Квартиры в Стамбуле в Единении с Природой. Квартиры в Стамбуле расположены в …
€1,54 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные Квартиры в Стамбуле в Единении с Природой. Квартиры в Стамбуле расположены в …
€1,48 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные Квартиры в Стамбуле в Единении с Природой. Квартиры в Стамбуле расположены в …
€1,05 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные Квартиры в Стамбуле в Единении с Природой. Квартиры в Стамбуле расположены в …
€831,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Новые Квартиры с Видом на Город в Стамбуле, Эюпсултан. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле…
€268,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предл…
€695,382
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция …
€1,04 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 8
Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Ту…
€560,796
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 4
ЧУВСТВУЙТЕ КАЧЕСТВО, ПОРОДИТЕ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БЕЛГРАДНЫХ ЛЕСОВ, ЖИВУ В НИЗКОЙ МАГАЗИОННОЙ АРХИ…
€650,031

Параметры недвижимости в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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