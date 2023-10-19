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Goektuerk Merkez Mahallesi
Квартиры
Квартиры в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
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16 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
3
2
123 м²
Элегантная недвижимость у леса в Стамбуле, Эйюпсултан. Эта недвижимость находится в самом це…
€586,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
4
2
149 м²
Элегантная недвижимость у леса в Стамбуле, Эйюпсултан. Эта недвижимость находится в самом це…
€712,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
3
110 м²
9
Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предлагаются апарта…
€213,071
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
6
4
444 м²
5/6
Квартира-Дуплекс в Смешанном Проекте в Стамбуле, Эюпсултан. Двухуровневая квартира расположе…
€2,79 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
6
3
492 м²
6
Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле. Проект в Эюпсултане предлагает проживаю…
€2,87 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
5
3
261 м²
6
Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле. Проект в Эюпсултане предлагает проживаю…
€1,81 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
4
2
196 м²
6
Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле. Проект в Эюпсултане предлагает проживаю…
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
6
3
239 м²
6
Инвестиционные Квартиры в Стамбуле в Единении с Природой. Квартиры в Стамбуле расположены в …
€1,54 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
5
3
210 м²
6
Инвестиционные Квартиры в Стамбуле в Единении с Природой. Квартиры в Стамбуле расположены в …
€1,48 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
4
2
145 м²
6
Инвестиционные Квартиры в Стамбуле в Единении с Природой. Квартиры в Стамбуле расположены в …
€1,05 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
3
2
101 м²
6
Инвестиционные Квартиры в Стамбуле в Единении с Природой. Квартиры в Стамбуле расположены в …
€831,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
3
1
80 м²
1
Новые Квартиры с Видом на Город в Стамбуле, Эюпсултан. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле…
€268,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
3
112 м²
7
Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предл…
€695,382
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
4
355 м²
5
Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция …
€1,04 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
3
81 м²
8
Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Ту…
€560,796
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
3
2
108 м²
4
ЧУВСТВУЙТЕ КАЧЕСТВО, ПОРОДИТЕ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БЕЛГРАДНЫХ ЛЕСОВ, ЖИВУ В НИЗКОЙ МАГАЗИОННОЙ АРХИ…
€650,031
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Параметры недвижимости в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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