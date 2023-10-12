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Жильё с видом на море в Gazipasa, Турция
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
AKDAG — БУТИК-РЕЗИДЕНЦИЯ С БАССЕЙНОМ НА ЛОНЕ ТРОПИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. Комплекс находится в цент…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
AKDAG — БУТИК-РЕЗИДЕНЦИЯ С БАССЕЙНОМ НА ЛОНЕ ТРОПИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. Комплекс находится в цент…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
AKDAG — БУТИК-РЕЗИДЕНЦИЯ С БАССЕЙНОМ НА ЛОНЕ ТРОПИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. Комплекс находится в цент…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Koru II Роскошный комплекс с необычным дизайном! Проект обладает повышенном качеством строит…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Koru II Роскошный комплекс с необычным дизайном! Проект обладает повышенном качеством строит…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
2
1
50 м²
8
Шикарные Квартиры в Стильном Проекте в Газипаша, Пазарджи Квартиры на продажу расположены в …
€130,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
3
2
80 м²
8
Шикарные Квартиры в Стильном Проекте в Газипаша, Пазарджи Квартиры на продажу расположены в …
€185,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
4
2
120 м²
8
Шикарные Квартиры в Стильном Проекте в Газипаша, Пазарджи Квартиры на продажу расположены в …
€197,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
2
1
55 м²
8
Стильные Квартиры в Анталии, Газипаша, Подходящие для Инвестиций. Квартиры с современным диз…
€122,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
3
2
104 м²
8
Стильные Квартиры в Анталии, Газипаша, Подходящие для Инвестиций. Квартиры с современным диз…
€228,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
4
2
140 м²
8
Стильные Квартиры в Анталии, Газипаша, Подходящие для Инвестиций. Квартиры с современным диз…
€247,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
2
1
55 м²
Недвижимость в Проекте с Богатой Инфраструктурой в Газипаше. 5-этажный проект в Газипаше, Ан…
€118,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
3
2
75 м²
Недвижимость в Проекте с Богатой Инфраструктурой в Газипаше. 5-этажный проект в Газипаше, Ан…
€165,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
5
3
150 м²
Недвижимость в Проекте с Богатой Инфраструктурой в Газипаше. 5-этажный проект в Газипаше, Ан…
€272,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
3
2
107 м²
7
Шикарные Квартиры в Роскошном Комплексе Рядом с Морем в Газипаше, Аланья Роскошные квартиры …
€250,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
2
1
66 м²
7
Шикарные Квартиры в Роскошном Комплексе Рядом с Морем в Газипаше, Аланья Роскошные квартиры …
€137,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
4
3
127 м²
Квартиры в Комплексе со Множеством Удобств в Газипаше, Анталия Предлагаемые квартиры находят…
€255,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
3
2
100 м²
Квартиры в Комплексе со Множеством Удобств в Газипаше, Анталия Предлагаемые квартиры находят…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
3
2
65 м²
Квартиры в Комплексе со Множеством Удобств в Газипаше, Анталия Предлагаемые квартиры находят…
€159,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
2
1
47 м²
Квартиры в Комплексе со Множеством Удобств в Газипаше, Анталия Предлагаемые квартиры находят…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
4
3
107 м²
7
Квартиры в Комплексе с Видом на Море и Природу в Газипаше, Анталия Квартиры расположены в ра…
€269,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
3
2
106 м²
7
Квартиры в Комплексе с Видом на Море и Природу в Газипаше, Анталия Квартиры расположены в ра…
€249,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
2
1
55 м²
7
Квартиры в Комплексе с Видом на Море и Природу в Газипаше, Анталия Квартиры расположены в ра…
€139,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
3
2
95 м²
6
Стильные Квартиры в Комплексе в Шаговой Доступности от Моря в Газипаше Стильные квартиры рас…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
2
1
54 м²
6
Стильные Квартиры в Комплексе в Шаговой Доступности от Моря в Газипаше Стильные квартиры рас…
€115,000
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Пентхаус 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
7
4
310 м²
10
Новые Квартиры с Видом на Море в Анталии, Газипаша Новые квартиры расположены в Газипаше. Эт…
€550,000
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