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Жильё с видом на море в Gazipasa, Турция

квартиры
440
дома
32
60 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
AKDAG — БУТИК-РЕЗИДЕНЦИЯ С БАССЕЙНОМ НА ЛОНЕ ТРОПИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. Комплекс находится в цент…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
AKDAG — БУТИК-РЕЗИДЕНЦИЯ С БАССЕЙНОМ НА ЛОНЕ ТРОПИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. Комплекс находится в цент…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
AKDAG — БУТИК-РЕЗИДЕНЦИЯ С БАССЕЙНОМ НА ЛОНЕ ТРОПИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. Комплекс находится в цент…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Koru II Роскошный комплекс с необычным дизайном! Проект обладает повышенном качеством строит…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Koru II Роскошный комплекс с необычным дизайном! Проект обладает повышенном качеством строит…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 8
Шикарные Квартиры в Стильном Проекте в Газипаша, Пазарджи Квартиры на продажу расположены в …
€130,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 8
Шикарные Квартиры в Стильном Проекте в Газипаша, Пазарджи Квартиры на продажу расположены в …
€185,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 8
Шикарные Квартиры в Стильном Проекте в Газипаша, Пазарджи Квартиры на продажу расположены в …
€197,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Стильные Квартиры в Анталии, Газипаша, Подходящие для Инвестиций. Квартиры с современным диз…
€122,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 8
Стильные Квартиры в Анталии, Газипаша, Подходящие для Инвестиций. Квартиры с современным диз…
€228,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 8
Стильные Квартиры в Анталии, Газипаша, Подходящие для Инвестиций. Квартиры с современным диз…
€247,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Недвижимость в Проекте с Богатой Инфраструктурой в Газипаше. 5-этажный проект в Газипаше, Ан…
€118,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Недвижимость в Проекте с Богатой Инфраструктурой в Газипаше. 5-этажный проект в Газипаше, Ан…
€165,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Недвижимость в Проекте с Богатой Инфраструктурой в Газипаше. 5-этажный проект в Газипаше, Ан…
€272,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 7
Шикарные Квартиры в Роскошном Комплексе Рядом с Морем в Газипаше, Аланья Роскошные квартиры …
€250,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 7
Шикарные Квартиры в Роскошном Комплексе Рядом с Морем в Газипаше, Аланья Роскошные квартиры …
€137,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Квартиры в Комплексе со Множеством Удобств в Газипаше, Анталия Предлагаемые квартиры находят…
€255,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры в Комплексе со Множеством Удобств в Газипаше, Анталия Предлагаемые квартиры находят…
€215,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Квартиры в Комплексе со Множеством Удобств в Газипаше, Анталия Предлагаемые квартиры находят…
€159,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Квартиры в Комплексе со Множеством Удобств в Газипаше, Анталия Предлагаемые квартиры находят…
€120,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Комплексе с Видом на Море и Природу в Газипаше, Анталия Квартиры расположены в ра…
€269,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Комплексе с Видом на Море и Природу в Газипаше, Анталия Квартиры расположены в ра…
€249,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Комплексе с Видом на Море и Природу в Газипаше, Анталия Квартиры расположены в ра…
€139,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 6
Стильные Квартиры в Комплексе в Шаговой Доступности от Моря в Газипаше Стильные квартиры рас…
€210,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 6
Стильные Квартиры в Комплексе в Шаговой Доступности от Моря в Газипаше Стильные квартиры рас…
€115,000
Пентхаус 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры с Видом на Море в Анталии, Газипаша Новые квартиры расположены в Газипаше. Эт…
€550,000

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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