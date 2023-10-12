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Жильё с бассейном в Gazipasa, Турция

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111 объектов найдено
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 10/13
Меблированная квартира 1+1 в Газипаша Рады Вам представить меблированная квартиру 1+1…
€210,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Gazipasa, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
Квартира 2+1 в Газипаша Рады Вам представить квартиру 2+1 в современном жилом комплек…
€111,000
Квартира 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Gazipasa, Турция
Квартира 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Меблированная квартира 3+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию меблированная квар…
€188,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/4
Квартира 1+1 в Газипаша Рады Вам представить квартиру 1+1 в современном жилом комплек…
€119,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 8
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрастру…
€105,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной и…
€99,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 10
Представляем вашему вниманию Роскошный комплекс в районе Газипаша. Газипаша — это наз…
€120,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Gazipasa, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс со собственной инфрастр…
€157,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 10
Новый инвестиционный комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый инвестиционный ко…
€135,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 5/6
Дуплекс 3+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию дуплекс 3+1 в современном жилом к…
€280,500
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 5/6
Дуплекс 2+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию дуплекс 2+1 в современном жилом к…
€198,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Техника в подарок во всех квартирах. Комплекс в Газипаша. Техника: варочная поверхнос…
€82,500
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/7
Меблированная квартира 1+1 в Газипаша Рады Вам представить меблированная квартиру 1+1…
€160,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 10/13
Меблированная квартира 1+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию меблированная квар…
€209,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрастру…
€127,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной и…
€150,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 6
Новый элитный комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс…
€117,100
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 10
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной п…
€136,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной и…
€132,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрастру…
€105,000
Вилла 3 спальни с бассейном в Gazipasa, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном
Gazipasa, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+2 в Газипаша Рады Вам представить виллу 3+2 в уютном жилом комплексе с инфрас…
€660,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Gazipasa, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Gazipasa, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+2 в Газипаша Представляем Вашему вниманию виллу 3+2 в уютном жилом комплексе …
€660,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Gazipasa, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 3+1 в уютном жи…
€451,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 7
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрастру…
€103,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Квартира 1+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию квартиру 1+1 в уютном жилом комп…
€93,500
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/6
Апартаменты с видом на горы Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «Zera …
€135,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/9
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
€135,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/9
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
€135,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с Children pool в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с Children pool
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
€99,500
Квартира 3 комнаты с террасой, с бассейном, с садом в Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты с террасой, с бассейном, с садом
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Ко…
€141,000

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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