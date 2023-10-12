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Realting.com
Турция
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Gazipasa
Жильё с бассейном в Gazipasa, Турция
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111 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
60 м²
10/13
Меблированная квартира 1+1 в Газипаша Рады Вам представить меблированная квартиру 1+1…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Gazipasa, Турция
3
80 м²
1/4
Квартира 2+1 в Газипаша Рады Вам представить квартиру 2+1 в современном жилом комплек…
€111,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Gazipasa, Турция
4
2
120 м²
4/4
Меблированная квартира 3+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию меблированная квар…
€188,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Gazipasa, Турция
2
60 м²
3/4
Квартира 1+1 в Газипаша Рады Вам представить квартиру 1+1 в современном жилом комплек…
€119,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
1
53 м²
8
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрастру…
€105,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
2
1
54 м²
5
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной и…
€99,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
55 м²
10
Представляем вашему вниманию Роскошный комплекс в районе Газипаша. Газипаша — это наз…
€120,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
2
1
45 м²
7
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс со собственной инфрастр…
€157,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Gazipasa, Турция
2
60 м²
10
Новый инвестиционный комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый инвестиционный ко…
€135,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
4
3
230 м²
5/6
Дуплекс 3+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию дуплекс 3+1 в современном жилом к…
€280,500
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
3
3
145 м²
5/6
Дуплекс 2+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию дуплекс 2+1 в современном жилом к…
€198,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
1
55 м²
5
Техника в подарок во всех квартирах. Комплекс в Газипаша. Техника: варочная поверхнос…
€82,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
2
50 м²
3/7
Меблированная квартира 1+1 в Газипаша Рады Вам представить меблированная квартиру 1+1…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
60 м²
10/13
Меблированная квартира 1+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию меблированная квар…
€209,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
1
58 м²
5
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрастру…
€127,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
1
59 м²
6
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной и…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
1
46 м²
6
Новый элитный комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс…
€117,100
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
1
48 м²
10
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной п…
€136,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
1
45 м²
5
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной и…
€132,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
1
59 м²
6
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрастру…
€105,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном
Gazipasa, Турция
5
3
170 м²
1/2
Вилла 3+2 в Газипаша Рады Вам представить виллу 3+2 в уютном жилом комплексе с инфрас…
€660,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Gazipasa, Турция
5
3
170 м²
1/2
Вилла 3+2 в Газипаша Представляем Вашему вниманию виллу 3+2 в уютном жилом комплексе …
€660,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Gazipasa, Турция
4
2
205 м²
1/2
Вилла 3+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 3+1 в уютном жи…
€451,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
2
1
50 м²
7
Новый комплекс в Газипаша Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрастру…
€103,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Gazipasa, Турция
2
60 м²
2/5
Квартира 1+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию квартиру 1+1 в уютном жилом комп…
€93,500
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Gazipasa, Турция
2
55 м²
2/6
Апартаменты с видом на горы Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «Zera …
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Gazipasa, Турция
2
55 м²
2/9
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Gazipasa, Турция
2
55 м²
2/9
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с Children pool
Gazipasa, Турция
2
45 м²
1/5
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
€99,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с террасой, с бассейном, с садом
Gazipasa, Турция
3
120 м²
4/4
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Ко…
€141,000
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Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция
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