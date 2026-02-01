Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Газипаша
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на долгий срок в Газипаше, Турция

Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
ГАЗИПАША РЫНОК ТРОПИЧЕСКИЙ ПАРК С МЕБЕЛЬЮ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 2+1 в Газипаша, Турция
ГАЗИПАША РЫНОК ТРОПИЧЕСКИЙ ПАРК С МЕБЕЛЬЮ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 2+1
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 5/5
Расположение в районе Тропический парк Пазарджи, Газипаша Уникальное высококачественное мес…
$534
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
газивисор
Языки общения
English, Türkçe
ГАЗИПАША РЫНОК ТРОПИЧЕСКИЙ ПАРК С МЕБЕЛЬЮ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 1+1 в Газипаша, Турция
ГАЗИПАША РЫНОК ТРОПИЧЕСКИЙ ПАРК С МЕБЕЛЬЮ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 1+1
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
Расположение в районе Тропический парк в Газипаше, Пазарджи Уникальное высококачественное м…
$534
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
газивисор
Языки общения
English, Türkçe
ГАЗИПАША РЫНОК ТРОПИЧЕСКИЙ ПАРК С МЕБЕЛЬЮ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 1+1 в Газипаша, Турция
ГАЗИПАША РЫНОК ТРОПИЧЕСКИЙ ПАРК С МЕБЕЛЬЮ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 1+1
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Расположение в районе Тропический парк Пазарджи, Газипаша Уникальное высококачественное мес…
$532
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
газивисор
Языки общения
English, Türkçe
ГАЗИПАША РЫНОК КАЧЕСТВЕННЫЙ САЙТ 1+1 С МЕБЕЛЬЮ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ в Газипаша, Турция
ГАЗИПАША РЫНОК КАЧЕСТВЕННЫЙ САЙТ 1+1 С МЕБЕЛЬЮ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
Газипаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/7
Меблированная квартира 1+1 сдается в аренду в районе Пазарджи, Газипаша, в престижном районе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
газивисор
Языки общения
English, Türkçe
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти