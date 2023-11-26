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Коммерческая недвижимость в Gazipasa, Турция

1 объект найдено
Отель 20 спален в Gazipasa, Турция
Отель 20 спален
Gazipasa, Турция
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 20
Агентство КВАДРАТ предлагает на продажу отель. Состоит из 229 комнат, в том числе комнаты …
€18,50 млн
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