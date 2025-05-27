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Таунхаусы в Фетхие, Турция

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4 объекта найдено
Таунхаус в Фетхие, Турция
Таунхаус
Фетхие, Турция
Количество спален 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
На склоне горы Бабадаг в поселке Овачик расположилась великолепная трехэтажная вилла, из око…
$655,321
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Таунхаус в Олюдениз, Турция
Таунхаус
Олюдениз, Турция
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию потрясающую виллу планировки 4+1, которая расположена в поселке Х…
$861,605
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Таунхаус в Фетхие, Турция
Таунхаус
Фетхие, Турция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Мы представляем Вашему вниманию уникальный проект потрясающего бунгало, расположенного в тих…
$524,257
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Таунхаус в Фетхие, Турция
Таунхаус
Фетхие, Турция
Количество спален 4
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Живописные горы, широкие и красивые пляжи Олюдениза, свежий горный воздух, чистейшее море и …
$656,461
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