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Дома с садом в Фетхие, Турция

виллы
60
дуплексы
9
3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
ID FE 4022 Эксклюзивные виллы – идеальный дом для жизни и отдыха Представляем новые ме…
$795,000
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Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 104 м²
ID FE 4023 Современный жилой комплекс в Фетхие, район Каргы – идеальное место для жизни и…
$302,219
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 185 м²
ID FE 4024 Частные триплекс-виллы 4+1 с бассейном и участком 400 м² в Фетхие, район Каргы…
$789,000
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