Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Фетхие
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Фетхие, Турция

пентхаусы
3
однокомнатные
16
двухкомнатные
9
трехкомнатные
11
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
15 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс вилл в 600 метрах от пляжа, Фетхие, Турция Резиденция располагает бассейн…
$754,551
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Олюдениз, Турция
Квартира 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 191 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами, Фетхие, Турция Предлагаются качественные трехэтажные вилл…
$503,033
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 2 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Апартаменты премиум класса в закрытой резиденции с бассейном, Фетхие, Турция Резиденция рас…
$180,342
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Фетхие, Турция
Квартира 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 429 м²
Количество этажей 4
Новые меблированные виллы с панорамными видами и бассейнами, Фетхие, Турция Предлагаются ви…
$1,58 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Олюдениз, Турция
Квартира 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция Предлагаются виллы со стеклянны…
$653,944
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция Предлагают…
$790,177
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Олюдениз, Турция
Квартира 4 комнаты
Олюдениз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция Предлагаются виллы с крыты…
$716,723
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Gocek, Турция
Квартира 5 комнат
Gocek, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 698 м²
Количество этажей 5
Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие,…
$3,16 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Новая вилла с бассейном в закрытой резиденции, Фетхие, Турция Предлагается вилла со стеклян…
$679,096
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Фетхие, Турция
Квартира 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция Предлагается вилла с садом и бассей…
$916,606
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами в лесу, Фетхие, Турция Предлагаются виллы с бассейнами, ба…
$1,76 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 254 м²
Количество этажей 4
Комплекс вилл с бассейнами и террасами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция Предлагаются виллы…
$737,499
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Олюдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Олюдениз, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 4
Новый закрытый жилой комплекс с бассейнами, Олюдениз, Турция Резиденция располагает состоит…
$291,760
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейном, Фетхие, Турция Предлагается вилла с балконами и живописным видом…
$545,380
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция Предл…
$632,142
Оставить заявку
Realting.com
Перейти