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Продажа офисных помещений в Фатих, Турция

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1 объект найдено
Офис 1 спальня в Фатих, Турция
Офис 1 спальня
Фатих, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Проект предлагает офисные помещения высокого качества, построенные с учетом комфорта и эффек…
€196,099
Realting.com
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