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Инвестиционная недвижимость в Фатихе, Турция

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Инвестиционная Удалить
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3 объекта найдено
Инвестиционная 280 м² в Фатих, Турция
Инвестиционная 280 м²
Фатих, Турция
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Представлены на продажу квартиры и коммерческие помещения - производственный проект состоит …
$219,960
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Инвестиционная 35 м² в Фатих, Турция
Инвестиционная 35 м²
Фатих, Турция
Площадь 35 м²
Уникальный проект представляет собой концепт 5-звездочного отеля, выставочного центра, бизне…
$153,858
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Инвестиционная 195 м² в Фатих, Турция
Инвестиционная 195 м²
Фатих, Турция
Площадь 195 м²
Gроект имеет исключительные преимущества, важным плюсом является расположение. Проект постро…
$249,592
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