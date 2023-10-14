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Многоуровневые квартиры в Эюпсултан, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
€275,000
Realting.com
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