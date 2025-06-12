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Магазины в Эюпе, Турция

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин 1 200 м² в Эюп, Турция
Магазин 1 200 м²
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 12
Магазины возле главной дороги в Алибейкёй, Эюпсултан, Стамбул Магазины расположены в районе …
$1,20 млн
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Магазин 550 м² в Эюп, Турция
Магазин 550 м²
Эюп, Турция
Площадь 550 м²
Количество этажей 12
Магазины возле главной дороги в Алибейкёй, Эюпсултан, Стамбул Магазины расположены в районе …
$600,750
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