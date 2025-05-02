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Пентхаусы в Etimesgut, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Etimesgut, Турция
Пентхаус 5 комнат
Etimesgut, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 427 м²
Новые квартиры в мегапроекте в Анкаре, Этимесгут Совершенно новые квартиры находятся в мегап…
$1,57 млн
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