Виллы с террасой в Эскишехире, Турция

3 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Odunpazari, Турция
Вилла 7 комнат
Odunpazari, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 3/3
$8,06 млн
Вилла 5 комнат в Tepebasi, Турция
Вилла 5 комнат
Tepebasi, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 2/2
$6,67 млн
Вилла 6 комнат в Karagozler Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Karagozler Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
$29,59 млн
Параметры недвижимости в Эскишехире, Турция

