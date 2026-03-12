Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эсеньюрт
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на долгий срок в Эсеньюрте, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Эсеньюрт, Турция
TOP TOP
Квартира 2 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 17/22
Квартира, изображенная на фотографии, — одна из типовых квартир в здании. В здании есть ка…
$390
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти