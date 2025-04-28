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Пентхаусы в Эсеньюрте, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 7 комнат в Эсеньюрт, Турция
Пентхаус 7 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 363 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры с высокими потолками в Эсеньюрте, Стамбул Квартиры в новом проекте распо…
$752,248
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