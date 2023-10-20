Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Земельные участки
  4. Erdemli

Земельные участки в Erdemli, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 3 126 м²
Этаж 1/1
Земельный участок под постройку здания в живописном районе Тепе с видом на природуРайон: Ант…
€1,68 млн
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 540 м²
Этаж 1/1
Участок земли под виллу в KargicakРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 3500З…
€214,441
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 2 200 м²
Этаж 1/1
Земельный участок 2200 м2 в YAYLALIРайон: Анталья, Аланья, ЯйлалыРасстояние до моря: 500- 2.…
€32,591
Земельные участки в Каракокали, Турция
Земельные участки
Каракокали, Турция
Площадь 2 937 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в Karakocalı под строительство домаРайон: Анталья, Аланья, КаракоджалыПрод…
€82,477
Земельные участки с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Отличнй участок на холмеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 5000Участок с жилым …
€626,826
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 201 м²
Этаж 1/1
Участок для виллы в KARGICAKРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 4300Продает…
€263,927
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 5 350 м²
Этаж 1/1
Земельный участок 5350 М2 в DİNEKРайон: Анталья, Аланья, ДинекРасстояние до моря: 400- 5350 …
€719,800
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 8 300 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в престижном месте с шикарным видом в KIZILCAŞEHİRРайон: Анталья, Аланья, …
€2,47 млн
Земельные участки с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 244 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в Kargicak с прекрасным видом на крепостьРайон: Анталья, Аланья, Каргыджак…
€703,805
Земельные участки в Mut, Турция
Земельные участки
Mut, Турция
Площадь 1 517 м²
Участок земли в Эрдемли, Томюк. 16 км от моря. 532 м2 подходят под строительство. У…
€100,130
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 553 м²
Этаж 1/1
Перспективный Земельный участок в KargicakРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакНаходиться на пер…
€274,924
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 1 114 м²
Этаж 1/1
Прекрасный Земельный участок в KIZILCAŞEHİRРайон: Анталья, Аланья, КызылджашехирРасстояние д…
€407,187
Realting.com
Перейти