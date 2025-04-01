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Квартиры с террасой в Erdemli, Турция

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9 объектов найдено
Квартира 1 комната в Erdemli, Турция
Квартира 1 комната
Erdemli, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до м…
$42,385
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Квартира 4 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 4 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 26
Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Тур…
$86,266
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Квартира 3 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция Проект, состоящий и…
$220,619
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 14
Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин,…
$73,902
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Квартира 3 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция …
$116,512
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция Проект…
$85,857
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 16
Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турц…
$59,774
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Квартира 2 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 12
Резиденция с бассейном и аквапарком в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция Предлагаются апарта…
$106,620
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Квартира 2 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 24
Резиденция с бассейнами, аквапарком и спа-центром в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция Предл…
$98,141
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Параметры недвижимости в Erdemli, Турция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
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