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Квартиры с садом в Erdemli, Турция

однокомнатные
51
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38 объектов найдено
Квартира 1 комната в Erdemli, Турция
Квартира 1 комната
Erdemli, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до м…
$42,385
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Квартира 4 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 4 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 26
Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Тур…
$86,266
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 4
Квартиры в готовом комплексе на выбор! Томюк - молодой и активно развивающийся район Томюк с…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Erdemli, Турция
Квартира 5 комнат
Erdemli, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 4
К продаже представлена квартира 4+1 в центре крупнейшего района Мерсина, Мезитли. Квартира р…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
В новом комплексе c удобным расположением выставлена на продажу двухкомнатная квартира, обще…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4
Рады представить Вам готовый жилой комплекс с богатой инфраструктурой в одном из приморских …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 11
В новом комплексе с комфортной инфраструктурой и удобным расположением выставлена на продажу…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс с бассейном, 250 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция Проект, состоящий и…
$220,619
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1
Собственником выставлены на продажу квартиры в резиденции с полной инфраструктурой и отличны…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4
Хотим вам представить новый проект  в микрорайоне Давултепе от известного застройщика. В ква…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4
К продаже представлена меблированная квартира 3+1 в одном из приморских микрорайонов Мерсина…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Erdemli, Турция
Квартира 5 комнат
Erdemli, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 11
Предлагаем Вам еще одну квартиру с видом на море. Предложение расположено в районе Мезитли и…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс в районе Арпачбахшиш. Резиденция от первок…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
К продаже представлена меблированная квартира 2+1 в историческом районе Мерсина, Кызкалеси. …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4
Жилой комплекс состоит из трех 15-этажных блоков с фасадом в современном стиле, расположенны…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 14
Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин,…
$73,902
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4
В одном из самых востребованных районов Мерсина – Тедже, подходит к завершению строительство…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
Квартиры в проекте жилого комплекса в районе Арпачбахшиш. Проект премиум класса состоит по п…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4
К продаже представлена  квартира планировки 3+1  в набирающем популярность микрорайоне Мерси…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4
Предлагаем Вашему вниманию квартиры  в готовом жилом комплексе с богатой инфраструктурой в б…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1
В активноразвивающемся и набирающим популярность районе Арпачбахшиш полным ходом идет строит…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 4
К продаже представлена  квартира 3+1 в одном из центральных районов Мерсина, Мезитли. Кварти…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция …
$116,512
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Район Эрдемли застраивается новыми комплексами, соответственно после застройки района, цены …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4
Рады представить Вам квартиры в готовом комплексе  в популярном районе Тедже - один из самых…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 4
Жилой комплекс состоит из одного четырнадцатиэтажного блока, расположившегося на освещенной …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция Проект…
$85,857
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 13
В новом комплексе с комфортной инфраструктурой и удобным расположением выставлена на продажу…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Полным ходом идет строительство нового масштабного проекта с отельной инфраструктурой, котор…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию уникальный проект масштабного жилого комплекса в одном из центр…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Erdemli, Турция

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