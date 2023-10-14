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Квартиры с видом на горы в Erdemli, Турция

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18 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Merdivenlikuyu, Турция
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Цена по запросу
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 11
Просторные Квартиры с Видом на Море и Природу в Аяше, Эрдемли, Мерсин Квартиры с панорамным …
€375,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Количество этажей 6
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€123,662
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 6
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€104,637
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Limonlu, Турция
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Limonlu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/10
Новый комплекс в Мерсине, Ердемли, р-н Коджахасанлы самая лучшая цена! Расположен в 375 м…
€50,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 16/24
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
€125,565
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/12
Представляем вам апартаменты на второй береговой линии в строящемся 12-этажном комплексе в р…
€65,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Canakci, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Canakci, Турция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 12/12
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 12-этажном комплексе в районе Аяш, Эрдем…
€65,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 8/8
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 2+1 площадью от 110 кв.м. в комплексе из 8 этажей. Ко…
€115,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 12/12
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 и 2+1, площадью от 45 до 75 кв.м. в комплексе из …
€106,150
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 14/14
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 и 2+1 площадью от 55 до 81 кв.м. в комплексе из 1…
€85,000
Квартира 2 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
"Zera Homes" предлагает апартаменты 1+1 и 2+1 площадью от 35м2 до 83м2 на первой береговой л…
€135,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 12/12
"Zera Homes" предлагает элитные квартиры 1+1 и 2+1 на стадии строительства площадью от 50м² …
€106,909
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 26/26
"Zera Homes" предлагает элитные квартиры 2+1, 3+1 и дуплексы 4+2 на верхних этажах на стадии…
€132,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Ciftepinar, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Ciftepinar, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 14/14
Квартира в Арпачбахшише от компании Zera Homes планировкой 1+1 и 2+1, площадью 50 м² до 81 м…
€70,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 11/11
Предлагается ко вниманию квартира планировкой 2+1 с видом на море и природу в одном из самых…
€100,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 8/8
Предлагаются ко вниманию апартаменты планировкой 2+1 с видом на море и горы в микрорайоне ра…
€90,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/24
Предлагаются ко вниманию квартиры планировкой 1+1 в новом комплексе 2022 года постройки в ми…
€107,943

Параметры недвижимости в Erdemli, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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