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Квартиры с видом на море в Erdemli, Турция
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31 объект найдено
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
4
2
185 м²
12
Квартиры 3+1 в Комплексе на Первой Береговой Линии в Мерсине, Аяш Недвижимость находится в н…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
3
1
111 м²
12
Квартиры с Видом на Море и Город в Мерсине, Турция, Недалеко от Моря Мерсин, жемчужина Среди…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
4
2
140 м²
12
Квартиры с Видом на Море и Город в Мерсине, Турция, Недалеко от Моря Мерсин, жемчужина Среди…
€290,000
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Merdivenlikuyu, Турция
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Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
2
1
55 м²
5
Квартиры у Моря в Проекте с Частным Пирсом в Мерсине, Аяш Мерсин – большой прибрежный город …
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
3
2
100 м²
5
Квартиры у Моря в Проекте с Частным Пирсом в Мерсине, Аяш Мерсин – большой прибрежный город …
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
2
1
53 м²
6
Квартиры с 1 Спальней и Видом на Море в Мерсине, Аяш Мерсин – приморский город, в последние …
€68,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
4
2
185 м²
12
Квартиры 3+1 в Комплексе на Первой Береговой Линии в Мерсине, Аяш Недвижимость находится в н…
€200,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ciftepinar, Турция
3
2
92 м²
9
Новые Квартиры в Мерсине в Пешей Доступности от Пляжей, Отмеченных Голубым Флагом Квартиры р…
€89,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ciftepinar, Турция
2
1
70 м²
9
Новые Квартиры в Мерсине в Пешей Доступности от Пляжей, Отмеченных Голубым Флагом Квартиры р…
€77,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
4
2
140 м²
12
Квартиры с Видом на Море и Город в Мерсине, Турция, Недалеко от Моря Мерсин, жемчужина Среди…
€297,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
3
1
111 м²
12
Квартиры с Видом на Море и Город в Мерсине, Турция, Недалеко от Моря Мерсин, жемчужина Среди…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
4
2
165 м²
11
Просторные Квартиры с Видом на Море и Природу в Аяше, Эрдемли, Мерсин Квартиры с панорамным …
€375,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
2
1
55 м²
12
Квартиры с Видом на Море в Мерсине, Аяш, с Террасами и Двумя Санузлами Мерсин – город, распо…
€71,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Merdivenlikuyu, Турция
1
1
64 м²
1/6
Люксовые аппартаменты в комплексе клубного типа, комплекс со собственной инфраструктурой, ра…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Limonlu, Турция
2
1
65 м²
1/10
Отличные условия для инвестиций ! Проект от застройщика-без комиссии агенства ! Первон…
€53,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Limonlu, Турция
2
48 м²
6/6
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 7-этажном комплексе в районе Лимонлу, Эр…
€55,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Limonlu, Турция
2
1
65 м²
2/10
Новый комплекс в Мерсине, Ердемли, р-н Коджахасанлы самая лучшая цена! Расположен в 375 м…
€50,000
3
Рекомендовать
1
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Merdivenlikuyu, Турция
2
1
65 м²
16/24
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
€125,565
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Merdivenlikuyu, Турция
2
1
50 м²
1/12
Представляем вам апартаменты на второй береговой линии в строящемся 12-этажном комплексе в р…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Canakci, Турция
2
48 м²
12/12
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 12-этажном комплексе в районе Аяш, Эрдем…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
3
110 м²
8/8
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 2+1 площадью от 110 кв.м. в комплексе из 8 этажей. Ко…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
2
45 м²
12/12
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 и 2+1, площадью от 45 до 75 кв.м. в комплексе из …
€106,150
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
2
55 м²
14/14
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 и 2+1 площадью от 55 до 81 кв.м. в комплексе из 1…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ciftepinar, Турция
2
1
60 м²
11
КВАРТИРЫ 1+1 В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ В 350 м ОТ МОРЯ В РАЙОНЕ МЕРСИНА АРПАЧБАХШИШ Квартиры …
€59,000
3
Рекомендовать
2
Квартира 2 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Merdivenlikuyu, Турция
2
35 м²
4/4
"Zera Homes" предлагает апартаменты 1+1 и 2+1 площадью от 35м2 до 83м2 на первой береговой л…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
2
50 м²
12/12
"Zera Homes" предлагает элитные квартиры 1+1 и 2+1 на стадии строительства площадью от 50м² …
€106,909
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
3
68 м²
26/26
"Zera Homes" предлагает элитные квартиры 2+1, 3+1 и дуплексы 4+2 на верхних этажах на стадии…
€132,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
2
70 м²
11/11
Предлагается ко вниманию квартира планировкой 2+1 с видом на море и природу в одном из самых…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом
Merdivenlikuyu, Турция
3
60 м²
8/8
Предлагаются ко вниманию апартаменты планировкой 2+1 с видом на море и горы в микрорайоне ра…
€90,000
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