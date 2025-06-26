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Квартиры с садом в Элязыге, Турция

Каракочан
11
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10 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Sinan, Турция
Квартира 1 спальня
Sinan, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$147,641
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Квартира в Demirtas, Турция
Квартира
Demirtas, Турция
Площадь 46 м²
Добро пожаловать в наш роскошный жилой комплекс, где роскошная жизнь встречает нетронутые пе…
$115,090
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Квартира в Demirtas, Турция
Квартира
Demirtas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Общая площадь: 2500 м2 * Количество квартир: 62 Плоские типы: * 52 квартиры: 1+1 * 4 квартир…
$120,322
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Квартира в Demirtas, Турция
Квартира
Demirtas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Мы находимся здесь с этим исключительным проектом, начатым в мае 2023 года в Демирташе, само…
$127,878
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Квартира в Demirtas, Турция
Квартира
Demirtas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Расположенный среди безмятежных пейзажей Демирташа, этот дальновидный жилой комплекс предста…
$121,775
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Квартира в Yesilbayir, Турция
Квартира
Yesilbayir, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Откройте для себя современную жизнь в Досемеалты, Анталия, с нашими стильными квартирами в п…
$123,228
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Квартира в Yesilbayir, Турция
Квартира
Yesilbayir, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Откройте для себя воплощение современной жизни с умными квартирами, расположенными в престиж…
$683,567
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Квартира в Demirtas, Турция
Квартира
Demirtas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Мы здесь с нашим последним проектом в Демирташе, Алания. Давайте начнем внедрять нашу разраб…
$159,848
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Квартира в Sinan, Турция
Квартира
Sinan, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Откройте для себя современную жизнь в оживленном районе Синан Муратпаса, Анталия, с нашим пр…
$134,853
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Квартира в Demirtas, Турция
Квартира
Demirtas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
О местоположении: * Море: 750 метров * Центр Махмутлара: 6 км * Центр Алании: 15 км * Аэроп…
$134,853
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Типы недвижимости в Элязыге

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Элязыге, Турция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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