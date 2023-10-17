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Пентхаусы в Doesemealti, Турция

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4 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Просторные Квартиры в Микрорайоне Бахчеяка в Дёшемеалты Квартиры расположены в микрорайоне Б…
€194,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры в Новом Проекте в Дёшемеалты, Анталия Квартиры со стильным дизайном распол…
€201,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Doesemealti, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
Первоклассные Квартиры с Видом на Лес в Анталии, Ешильбайыр, с Системой «Умный Дом» Квартиры…
€570,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Новые Квартиры в Спокойном Месте в Анталии, Дёшемеалты. Новые квартиры в Анталии находятся в…
€342,000
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