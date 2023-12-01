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Виллы в Demre, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Демре, Турция
Вилла 3 спальни
Демре, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Вилла 3+1 с великолепным панорамным видом на море.Невероятная атомсфера изысканной роскоши.С…
€1,500
в месяц
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Вилла 6 спален в Демре, Турция
Вилла 6 спален
Демре, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать на виллу Kekova, одно из самых роскошных заведений в Демре и на побережье С…
€2,500
в месяц
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Параметры недвижимости в Demre, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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