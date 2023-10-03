Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Шале

Шале в Турции

Шале В архив
Очистить
1 объект найдено
Шале 1 спальня с балконом, с видом на горы, с c ремонтом в Алания, Турция
Шале 1 спальня с балконом, с видом на горы, с c ремонтом
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
Загородный комплекс вилл в Махмутларе Представляем Вашему вниманию загородный комплекс ви…
€60,000

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти