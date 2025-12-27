  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Центральная Анатолия
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Центральной Анатолии, Турция

Анкара
3
Etimesgut
2
Sincan
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Показать все Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Турция
от
$137,330
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 21
Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном. Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецка…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Sincan, Турция
от
$301,812
Предлагаются квартиры с полным обслуживанием и живописным видом на лес, озеро и долину. Резиденция располагает крытым бассейном, террасой на крыше, консьерж-сервисом, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией йоги и пилатеса, сауной и массажным кабинетом, садом, парковкой, круглосуточной охра…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Анкара, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Анкара, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Анкара, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Анкара, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Анкара, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Анкара, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Анкара, Турция
Etimesgut, Турция
от
$492,963
Резиденция располагает круглосуточной охраной, спа-зоной, крытым бассейном, массажными кабинетами, фитнес-залом, детскими площадками и игровыми комнатами, студией йоги и пилатеса, кафе. Окончание строительства - 30.12.2025. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойно…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
TekceTekce
На карте
Realting.com
Перейти