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Пентхаусы в Чекмекёй, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с камином, с ванной в Чекмекёй, Турция
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с камином, с ванной
Чекмекёй, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€108,852
Realting.com
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