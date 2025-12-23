Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Чаршамбе, Турция

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ulupinar, Турция
Квартира 2 комнаты
Ulupinar, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/15
Премиум жилой проект в МерсинеПлощадь земли: 16 000 м2Современный жилой комплекс, предназнач…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ulupinar, Турция
Квартира 2 комнаты
Ulupinar, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
ОПИСАНИЕ РЕСПУБЛИКИвыгодное предложение от застройщикаПредставляем новый жилой комплекс в це…
Цена по запросу
Оставить заявку
