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Купить жилую недвижимость в Бурдуре, Турция

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Kurna, Турция
Дом 3 спальни
Kurna, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Эти потрясающие виллы расположены на анатолийской стороне Стамбула в живописном районе, изве…
$560,339
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Параметры недвижимости в Бурдуре, Турция

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